24 settembre 2025 alle 14:32
“La Strambata”: puntata del 24 settembre 2025Conduce la puntata Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 24 settembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Nicola Scano – Vicedirettore TG di Videolina
Yuri Marcialis – Assessore mobilità Comune di Cagliari
Matteo Lecis Cocco Ortu – Assessore all’Urbanistica Comune di Cagliari
Giorgio Querzoli – Responsabile scientifico Legambiente Sardegna
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
