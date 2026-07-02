Andrea Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 2 luglio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Padre Eugenio Caramia – Rettore della Basilica di Bonaria

Virginia Viviano – Direttrice compagnia Teatro Circo Maccus

Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – Le anticipazioni del TG di Videolina

Caffè Scorretto

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