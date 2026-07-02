radiolina
02 luglio 2026 alle 14:19
La Strambata, puntata del 2 luglio 2026Conduce Andrea Sechi
Andrea Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 2 luglio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Padre Eugenio Caramia – Rettore della Basilica di Bonaria
Virginia Viviano – Direttrice compagnia Teatro Circo Maccus
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – Le anticipazioni del TG di Videolina
Caffè Scorretto
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