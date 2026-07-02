Caffè Corretto, la puntata del 2 luglio 2026: Tari a Cagliari, arrivano 84mila bollettiniConduce Francesca Figus
Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 2 Luglio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Andrea Artizzu, giornalista de L’Unione Sarda – Tari a Cagliari, arrivano 84 mila bollettini: stangata in estate per famiglie e imprese
Alessandra Ragas, giornalista de L’Unione Sarda – Castello isolato dal caldo: ascensori fermi e residenti in difficoltà nel cuore di Cagliari
Paolo Paolini, giornalista de L’Unione Sarda – L’Unione Sarda regala l’inserto dell’estate sarda: guida completa tra spiagge e borghi
Fabio Carta, manager culturale – Ben Harper accende Cagliari: grande successo per il concerto che inaugura l’estate dei live
Ester Cois, sociologa – Lavoro domestico: il divario di genere che pesa su famiglie e carriera
Ilenia Giagnoni, giornalista de L’Unione Sarda – Calcio e social: le WAGs dominano i Mondiali tra glamour, influencer e record online
Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Aerei, mattinata da incubo in Sardegna: cancellati voli per Roma e Milano tra disagi e ritardi