Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 2 Luglio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Andrea Artizzu, giornalista de L’Unione Sarda – Tari a Cagliari, arrivano 84 mila bollettini: stangata in estate per famiglie e imprese

Alessandra Ragas, giornalista de L’Unione Sarda – Castello isolato dal caldo: ascensori fermi e residenti in difficoltà nel cuore di Cagliari

Paolo Paolini, giornalista de L’Unione Sarda – L’Unione Sarda regala l’inserto dell’estate sarda: guida completa tra spiagge e borghi

Fabio Carta, manager culturale – Ben Harper accende Cagliari: grande successo per il concerto che inaugura l’estate dei live

Ester Cois, sociologa – Lavoro domestico: il divario di genere che pesa su famiglie e carriera

Ilenia Giagnoni, giornalista de L’Unione Sarda – Calcio e social: le WAGs dominano i Mondiali tra glamour, influencer e record online

Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Aerei, mattinata da incubo in Sardegna: cancellati voli per Roma e Milano tra disagi e ritardi

© Riproduzione riservata