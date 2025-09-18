radiolina
“La Strambata”: puntata del 18 settembre 2025Conduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 18 settembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Pierpaolo Vargiu – Presidente “La Sardegna verso l’Unesco”
- Ilaria Porceddu – Cantautrice
- Luciano Carta – Generale
- Paola Columba – Regista
- Alice Deledda – Curatrice Galleria Siotto
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
