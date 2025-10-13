radiolina
13 ottobre 2025 alle 14:33
“La Strambata”: puntata del 13 ottobre 2025Conducono Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda - e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 13 ottobre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Patrizia Manduchi – Docente di Storia dei paesi islamici
- Roberto Murgia – Giornalista de L’Unione Sarda
- Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina
