radiolina
12 settembre 2025 alle 15:24
“La Strambata”: puntata del 12 settembre 2025Conducono Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda - e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 12 settembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Francesca Melis – Giornalista di Unionesarda.it
- Mauro Madeddu – Giornalista de L’Unione Sarda
- Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina
- Massimo Bray – Direttore editoriale “Treccani” – Cagliari ospita il Festival Treccani: dal 12 al 14 settembre 2025 in Piazza del Carmine
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
© Riproduzione riservata