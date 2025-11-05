radiolina
05 novembre 2025 alle 15:48aggiornato il 05 novembre 2025 alle 15:48
“La Strambata”, la puntata del 5 novembre 2025: la modifica alla legge sulle aree idoneeConducono Michele Ruffi e Giulio Zasso
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 5 novembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Roberto Murgia – giornalista de L’Unione Sarda
Mauro Madeddu – giornalista de L’Unione Sarda
Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – Le anticipazioni del TG di Videolina
Alessandra Carta – giornalista de L’Unione Sarda
Caffè Scorretto – La guerra è sfinita
