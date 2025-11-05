Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 5 novembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Roberto Murgia – giornalista de L’Unione Sarda

Mauro Madeddu – giornalista de L’Unione Sarda

Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – Le anticipazioni del TG di Videolina

Alessandra Carta – giornalista de L’Unione Sarda

Caffè Scorretto – La guerra è sfinita

© Riproduzione riservata