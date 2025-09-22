radiolina
22 settembre 2025 alle 15:31aggiornato il 22 settembre 2025 alle 15:31
La Strambata, la puntata del 22 settembre: tra gli ospiti l’entomologo Claudio VenturelliConduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 22 settembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Massimo Crivelli – vicedirettore de L’Unione Sarda
Goffredo Angioni – primario malattie infettive SS Trinità
Claudio Venturelli – entomologo
Andrea Abis – sindaco di Cabras
Franco Ferrandu – giornalista di Videolina
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
