Paola Pilia – Direttrice di Tele Costa Smeralda – conduce la puntata del 20 ottobre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Sandra Orrù, promotrice del comitato “Apriamo le finestre alla Marina” – Quartiere Marina a Cagliari: l’emergenza giovanile spinge verso interventi mirati di sicurezza

Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari, serve più concretezza: la squadra è viva e pronta a reagire

Francesco Pinna, giornalista de L’Unione Sarda – Caso Manuela Murgia: verso una super perizia per svelare la verità dopo trent’anni

Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Accoltellamento tra minorenni a Cagliari: 15enne arrestato alla Marina

