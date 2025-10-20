Caffè corretto, la puntata del 20 ottobre: caso Manuela Murgia, verso la super periziaConduce Paola Pilia
Paola Pilia – Direttrice di Tele Costa Smeralda – conduce la puntata del 20 ottobre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Sandra Orrù, promotrice del comitato “Apriamo le finestre alla Marina” – Quartiere Marina a Cagliari: l’emergenza giovanile spinge verso interventi mirati di sicurezza
Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari, serve più concretezza: la squadra è viva e pronta a reagire
Francesco Pinna, giornalista de L’Unione Sarda – Caso Manuela Murgia: verso una super perizia per svelare la verità dopo trent’anni
Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Accoltellamento tra minorenni a Cagliari: 15enne arrestato alla Marina