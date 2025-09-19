radiolina
19 settembre 2025 alle 15:20aggiornato il 19 settembre 2025 alle 15:21
La Strambata, la puntata del 19 settembre: tra gli ospiti il regista Peter MarciasConduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 19 settembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Carlo Alberto Melis – Giornalista de L’Unione Sarda –
Laura Marongiu – Direttore marketing Notorius Cinemas –
Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda –
Manuela Pintus – Sindaca di Arborea –
Peter Marcias – Regista –
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda –
