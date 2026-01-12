Scuola commissariata, la Regione ribadisce: «No ai tagli del governo»L’assessora Ilaria Portas: «Vogliamo mantenere le nostre 232 autonomie, si tenga conto della specificità della Sardegna e del suo territorio»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
«Ribadiamo il no ai tagli del Governo».
Così la Regione replica alla decisione dell’esecutivo nazionale di commissariare Sardegna, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria che non hanno ancora approvato i rispettivi piani di dimensionamento per il prossimo anno scolastico. Decisione a cui tutte e quattro le Regioni si sono opposte.
Oggi a Palazzo Chigi c’era l’assessora alla Pubblica Istruzione Ilaria Portas, assieme alla collega toscana Alessandra Nardini e ai presidenti di Emilia Romagna e Umbria Michele De Pascale e Stefania Proietti.
Nell’ultimo triennio nell’Isola «sono state già accorpate 36 autonomie» e «un ulteriore taglio di 9 istituti sarebbe stato deleterio per realtà già in sofferenza», spiega Portas, precisando che in questi mesi la Regione ha «cercato di riprogrammare la rete scolastica in accordo con territori e conferenze provinciali».
Portas ha evidenziato a Palazzo Chigi che la situazione territoriale, geografica, orografica della Sardegna e la sua fragilità relativa agli aspetti della mobilità, dello spopolamento e della connettività, rendano estremamente critico qualsiasi ulteriore taglio di servizi. Anche se la riorganizzazione non prevede la chiusura di plessi e il trasferimento di alunni, «l’assenza di un dirigente sarebbe un colpo durissimo per le scuole sarde che spesso già oggi registrano plessi in numero superiore a dieci e distribuiti in un territorio vasto e poco omogeneo».
In sostanza, conclude l’assessora, «abbiamo confermato al Consiglio dei Ministri la nostra volontà di mantenere le 232 autonomie scolastiche della Sardegna sottolineando quanto sia deleterio continuare a ragionare su una scuola basata solo su numeri e costi. Continueremo a lavorare per una scuola basata sulla qualità e non sulla razionalizzazione dei costi perché la nostra regione ha un forte bisogno di puntare sulla qualità e la permanenza dei presidi esistenti per garantire un futuro alle nuove generazioni e non peggiorare gli indici di spopolamento e abbandono scolastico. Sulla scuola è necessario investire, non tagliare».
(Unioneonline)