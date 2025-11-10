radiolina
10 novembre 2025 alle 14:19
La Strambata, la puntata del 10 novembre 2025: tra gli ospiti Lorena Medda, Coordinatrice Fondazione BaruminiConduce Simona De Francisci
Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina– conduce la puntata del 10 novembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Enrico Fresu – giornalista di Unionesarda.it
Lele Casini – giornalista e radiocronista
Stefano Marcias – Commissario ARNAS Brotzu
Francesca Palmas e Marco Espa
Lorena Medda – Coordinatrice Fondazione Barumini
Walter Cabasino – sindaco di Pula
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
Caffè Scorretto
