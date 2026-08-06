Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 06 agosto 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Lele Casini, Giornalista e radiocronista di Radiolina – Trofeo Gigi Riva, cresce l’attesa per Cagliari-Nizza mentre continua il caso Esposito

Daniele Serra, segretario regionale Confartigianato Sardegna – Gasolio oltre i 2 euro, l’allarme di Confartigianato Sardegna

Andrea Busia, giornalista de L’Unione Sarda – Cala finanza, cosa c’è dietro il sequestro

Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – Doppia emergenza sul volo Aeroitalia per Cagliari: due rientri a Fiumicino nello stesso giorno

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