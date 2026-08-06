Caffè Corretto, la puntata del 6 agosto 2026: Trofeo Gigi Riva, cresce l’attesa per Cagliari-NizzaConduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 06 agosto 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini, Giornalista e radiocronista di Radiolina – Trofeo Gigi Riva, cresce l’attesa per Cagliari-Nizza mentre continua il caso Esposito
Daniele Serra, segretario regionale Confartigianato Sardegna – Gasolio oltre i 2 euro, l’allarme di Confartigianato Sardegna
Andrea Busia, giornalista de L’Unione Sarda – Cala finanza, cosa c’è dietro il sequestro
Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – Doppia emergenza sul volo Aeroitalia per Cagliari: due rientri a Fiumicino nello stesso giorno