Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 6 agosto 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Giacomo Serreli – giornalista – Francesco Guccini e la Sardegna: il legame tra il cantautore e l’Isola

Pamela Solinas – Coordinatrice provinciale FIEPET pubblici esercizi – Blackout alla Marina di Cagliari, ristoranti chiusi: “Servono interventi urgenti sulla rete elettrica”

Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda

Caffè Scorretto – Per un pugno di voti

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