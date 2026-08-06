La Strambata, la puntata del 6 agosto 2026: Francesco Guccini e la SardegnaConduce Stefano Birocchi
Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 6 agosto 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Giacomo Serreli – giornalista – Francesco Guccini e la Sardegna: il legame tra il cantautore e l’Isola
Pamela Solinas – Coordinatrice provinciale FIEPET pubblici esercizi – Blackout alla Marina di Cagliari, ristoranti chiusi: “Servono interventi urgenti sulla rete elettrica”
Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda
Caffè Scorretto – Per un pugno di voti