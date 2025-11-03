Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda – e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 3 novembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Giuseppe Casu – direttore Coldiretti Cagliari

Giuseppe Meloni – giornalista de L’Unione Sarda

Simona De Francisci – condirettrice del TG di Videolina – Le anticipazioni del TG di Videolina

Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda

Il post del lunedì – Giudici al centro

© Riproduzione riservata