radiolina
03 novembre 2025 alle 14:51
“La Strambata” del 3 novembre 2025: tra gli ospiti Giuseppe Casu (Coldiretti)Conducono la puntata Michele Ruffi e Giulio Zasso
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda – e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 3 novembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Giuseppe Casu – direttore Coldiretti Cagliari
Giuseppe Meloni – giornalista de L’Unione Sarda
Simona De Francisci – condirettrice del TG di Videolina – Le anticipazioni del TG di Videolina
Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda
Il post del lunedì – Giudici al centro
© Riproduzione riservata