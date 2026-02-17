radiolina
17 febbraio 2026 alle 13:21
Gr regionale del 17 febbraio 2026, l’edizione delle 12A cura di Lele Casini
Selargius: il Sindaco Concu toglie le deleghe all’assessore arrestato
Domusnovas: il Ministero dà la “Via” al nuovo stabilimento della Rwm
Olbia: nuovo sopralluogo sulla yacht dove morì il giovane skipper nell’agosto scorso
Donori: arrestato autotrasportatore per stalking verso la ex moglie
Cagliari: arrestato 50enne già ai domiciliari per aver rovinato il braccialetto
Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari
