17 febbraio 2026 alle 10:13
Caffè corretto del 17 febbraio: ospiti i sindaci di Fordongianus e VillaputzuConduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – giornalista di Videolina – conduce la puntata del 17 febbraio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Serafino Pischedda, sindaco di Fordongianus –
- Sandro Porcu – Sindaco di Villaputzu –
- Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it
