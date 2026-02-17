Mariangela Lampis – giornalista di Videolina – conduce la puntata del 17 febbraio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Serafino Pischedda, sindaco di Fordongianus –
  • Sandro Porcu – Sindaco di Villaputzu –
  • Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it
© Riproduzione riservata