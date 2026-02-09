Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 9 febbraio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Andrea Artizzu, giornalista de L’Unione Sarda – Poetto, la sabbia scompare e la città trema: allarme erosione a Cagliari
  • Enrico Pilia, capo sport de L’Unione Sarda – Roma-Cagliari, l’esame di maturità dei rossoblù
  • Angelica D’Errico, giornalista di UnioneSarda.it – Caso Andrea Pucci a Sanremo, dalla comicità alla polemica politica
  • Laura Marongiu, marketing manager del Notorious Cinema – Pretty Woman torna al cinema: il grande classico romantico rivive al Notorius di Cagliari
  • Efisio Carbone, direttore del polo museale dell’Isre – Nuoro, tre mostre dell’ISRE raccontano identità, resistenza e arte contemporanea
  • Davide Cossu, scrittore – Davide Cossu torna in libreria con “L’enigma del principe scarlatto”, un giallo storico nella Venezia del Carnevale
  • Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – Eolico offshore in Sardegna: oltre mille pale davanti alle coste, cresce la protesta di sindaci e comitati
