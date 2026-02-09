radiolina
09 febbraio 2026 alle 14:21
Caffè corretto del 9 febbraio: tra politica e comicità, il caso Pucci a SanremoConduce Francesca Figus
Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 9 febbraio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Andrea Artizzu, giornalista de L’Unione Sarda – Poetto, la sabbia scompare e la città trema: allarme erosione a Cagliari
- Enrico Pilia, capo sport de L’Unione Sarda – Roma-Cagliari, l’esame di maturità dei rossoblù
- Angelica D’Errico, giornalista di UnioneSarda.it – Caso Andrea Pucci a Sanremo, dalla comicità alla polemica politica
- Laura Marongiu, marketing manager del Notorious Cinema – Pretty Woman torna al cinema: il grande classico romantico rivive al Notorius di Cagliari
- Efisio Carbone, direttore del polo museale dell’Isre – Nuoro, tre mostre dell’ISRE raccontano identità, resistenza e arte contemporanea
- Davide Cossu, scrittore – Davide Cossu torna in libreria con “L’enigma del principe scarlatto”, un giallo storico nella Venezia del Carnevale
- Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – Eolico offshore in Sardegna: oltre mille pale davanti alle coste, cresce la protesta di sindaci e comitati
