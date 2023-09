Le notizie dell'edizione delle 8:00 del 19 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

Cronaca: due morti in un incidente stradale questa notte sulla P2 tra Carbonia e Portoscuso

Politica: la Lega conferma Solinas come candidato per le prossime Regionali. Nel centrodestra però ci sono altri nomi possibili

Scuola: cinquemila studenti in meno all'anno in Sardegna. Denatalità e spopolamento le cause. L'allarme di presidi, sindacati e sindaci per gli accorpamenti

Coldiretti: Cualbu rieletto Presidente Regionale. Rinnovato il consiglio direttivo

Giornalismo: da giovedì a sabato il Premio Giornalistico Città di Castelsardo

Calcio: riprendono oggi gli allenamenti del Cagliari. In LegaPro stasera gioca l'Olbia, domani la Torres

© Riproduzione riservata