Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 9 aprile 2026 con Lele Casini.

  • Caro carburanti: la sardegna seconda regione con l’incremento maggiore del diesel
  • Medio Oriente: spari contro la Brigata Sassari in Libano. Le dure reazioni del Governo italiano
  • Politica: il Consiglio Regionale ha approvato la legge sul salario minimo
  • “Cagliari in diretta“: ospite di oggi l’ex rossoblù Ladinetti
  • Calcio: una notte a casa e da stamattina di nuovo in ritiro per i giocatori del Cagliari
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