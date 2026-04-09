radiolina
09 aprile 2026 alle 14:42
GR regionale del 9 aprile 2026 – Ore 12Gli aggiornamenti con Lele Casini
Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 9 aprile 2026 con Lele Casini.
- Caro carburanti: la sardegna seconda regione con l’incremento maggiore del diesel
- Medio Oriente: spari contro la Brigata Sassari in Libano. Le dure reazioni del Governo italiano
- Politica: il Consiglio Regionale ha approvato la legge sul salario minimo
- “Cagliari in diretta“: ospite di oggi l’ex rossoblù Ladinetti
- Calcio: una notte a casa e da stamattina di nuovo in ritiro per i giocatori del Cagliari
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