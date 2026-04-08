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08 aprile 2026 alle 13:18
GR regionale dell’8 aprile 2026 – Ore 12Gli aggiornamenti con Lele Casini
Le notizie dell’edizione delle 12:00 dell’8 aprile 2026 con Lele Casini.
- Amministrative: fra due mesi si va al voto nell’Isola
- Sanità: i pronto soccorso in grave difficoltà
- Cronaca: potrebbe essere iscritto nel registro degli indagati l’investitore dell’operaio morte questa notte
- “Una finestra nell’Universo“: questo pomeriggio alle 15 puntata speciale sulla missione NASA sulla Luna
- Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. Designato l’arbitro dlela gara
- Tennistavolo: oggi l’ultima giornata della A1 femminile
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