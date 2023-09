Le notizie dell'edizione delle 10:00 del 25 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

Villasor: incidente stradale nella notte con tre macchine coinvolte e sette feriti

Difesa: "la Sardegna è indispensabile" per le esercitazioni militari. Le reazioni alla comunicazione del Ministro

Is Arenas: domani l'autopsia chiarirà la causa della morte della psicologa brasiliana

Pisa: aggredito uno studente universitario sassarese durante una festa

Calcio: in serie A altra sconfitta per il Cagliari. In Lega Pro altra vittoria della Torres

Basket: sconfitta per la Dinamo nel torneo di Carbonia

© Riproduzione riservata