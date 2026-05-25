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25 maggio 2026 alle 13:47aggiornato il 25 maggio 2026 alle 13:49
GR regionale del 25 maggio 2026 – Ore 12Gli aggiornamenti con Egidiangela Sechi
Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 25 maggio 2026 con Egidiangela Sechi.
- Incidente mortale sull’Orientale Sarda: Un motociclista trentaquattrenne di Orosei ha perso la vita tra Capo Comino e Berchida dopo un impatto contro un guard rail.
- Grave incidente in moto vicino a Nuoro: Un imprenditore di Sedilo di 37 anni è ricoverato in condizioni gravissime al San Francesco dopo una caduta.
- Tragedia familiare a Nurri: Un bambino di quasi 4 anni è morto travolto accidentalmente dal trattore guidato dal padre durante una manovra.
- Vasto incendio a Viddalba: Le fiamme hanno distrutto 30 ettari di terra; il sindaco ha tratto in salvo una coppia di anziani circondata dal fuoco.
- Emergenza roghi a Uta e Villasor: La macchina antincendio è dovuta intervenire in diverse zone dell’isola per domare le fiamme.
- Cerimonia del Premio “Gianni Massa”: Si tiene oggi a Cagliari l’edizione del premio Corecom dedicata alla rappresentazione mediatica della violenza.
- Il Cagliari espugna San Siro: Impresa dei rossoblù che battono il Milan 2-1 in rimonta con i gol di Borrelli e Rodriguez.
- Luna Rossa vince a Cagliari: Prada batte New Zealand nella regata preliminare dell’America’s Cup.
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