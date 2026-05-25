Caffè Corretto del 25 maggio 2026: tragedia di Nurri, America’s Cup, Iglesias Capitale del LibroConduce Francesca Figus
Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 25 maggio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Carlo Alberto Melis, giornalista de L’Unione Sarda – Luna Rossa conquista Cagliari: la vittoria contro i neozelandesi rilancia il sogno Coppa America
Alessandra Ragas, giornalista de L’Unione Sarda – Luna Rossa accende Cagliari: migliaia di persone trasformano il capoluogo nella capitale del Mediterraneo
Domenico Bagalà, autorità portuale di Cagliari – Porto di Cagliari, Bagalà rilancia: eventi internazionali, maxi yacht e nuovi spazi verdi per la città
Umberto Zedda, giornalista de L’Unione Sarda – Scuola Calcio Gigi Riva, 50 anni di sogni e valori: la festa dei piccoli calciatori che guarda al futuro
Alessandro Cicu, atleta paralimpico – Alessandro Cicu, nuovo successo nel powerlifting: “Non mollare mai e superare i propri limiti”
Carlotta Scema, assessora cultura di Iglesias – Iglesias sfida per la Capitale del Libro 2027: il progetto del Mediterraneo che unisce il territorio
Riccardo Atzeni, illustratore cagliaritano – Dal digitale allo spazio: il fumetto visionario di Riccardo Atzeni tra Sardegna e fantascienza urbana
Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it – Tragedia a Nurri: bimbo di tre anni muore travolto dal trattore del padre