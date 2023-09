Le notizie dell'edizione delle 8:00 del 20 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

Cronaca: sono 68 le vittime nel 2023 sulle strade in Sardegna. Ieri altri due vittime tra Carbonia e Portoscuso e altri due incidenti gravi

PNRR: la Sardegna rischia di perdere 35 mln di euro

Trasporti: tolto il tetto tariffe dal Decreto del Governo. Più controlli dall'Antitrust

Strage di Sinnai: ieri accolte le richieste della difesa. Ok alla revisione del processo a Zuncheddu con i testimoni

Quartu S.Elena: domani concerto di Nada per il festival "Oltre i confini"

Calcio: Ranieri spera di recuperare Petagna per Bergamo. Squalificato Wieteska

Lega Pro: l'Olbia pareggia con L'Arezzo. Oggi Torres-Carrarese

