Gr regionale del 10 giugno 2026, l’edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Politica: l’analisi del voto con la longevità dei sindaci sardi
Scuola: in Sardegna la percentuale maggiore di studenti non ammessi all’esame di maturità
Sestu: incidente mortale sulla P2, la vittima è un 44enne di Villaputzu
Capoterra: oggi scatta il via ai lavori sulla SS 195
Portoscuso: denunciato un 33enne per guida in stato di ebbrezza. Aveva il tasso alcolemico sei volte superiore al limite
Macomer: inaugurata la stanza per accogliere le donne vittime di violenza
Musica: rafforzati i treni per Olbia per i concerti di Vasco Rossi
Calcio: lunedì la presentazione del nuovo Ds Accardi
Football Americano: sabato i Crusaiders ospitano i Redskins Verona