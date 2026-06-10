Politica: l’analisi del voto con la longevità dei sindaci sardi

Scuola: in Sardegna la percentuale maggiore di studenti non ammessi all’esame di maturità

Sestu: incidente mortale sulla P2, la vittima è un 44enne di Villaputzu

Capoterra: oggi scatta il via ai lavori sulla SS 195

Portoscuso: denunciato un 33enne per guida in stato di ebbrezza. Aveva il tasso alcolemico sei volte superiore al limite

Macomer: inaugurata la stanza per accogliere le donne vittime di violenza

Musica: rafforzati i treni per Olbia per i concerti di Vasco Rossi

Calcio: lunedì la presentazione del nuovo Ds Accardi

Football Americano: sabato i Crusaiders ospitano i Redskins Verona

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