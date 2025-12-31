Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – conduce la puntata del 31 Dicembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Enrico Fresu – Giornalista di Unionesarda.it – Le ultime dal sito unionesarda.it
  • Luca Neri – giornalista di Videolina – A Capodanno musica dal vivo in tutta la Sardegna
  • Laura Sechi – Vitanova – A Capodanno il ristorante Vitanova di Cagliari punta sull’asporto pomeridiano
  • Oreste Tuveri – A Cagliari il Mercato di San Benedetto resta una garanzia di qualità
  • Marco Balata – Assessore Turismo Comune di Olbia – A Capodanno Olbia si prepara a vivere una notte stellare con Mengoni e Lazza
  • Franco Ferrandu – giornalista di Videolina – Sassari, morte sul lavoro: elettricista muore schiacciato a Predda Niedda
  • Rossella Oppes – consulente d’immagine – Come vestirsi a Capodanno? Tutti i consigli per il look ideale
  • Caffè Scorretto – Nostalgia di Fornero
