radiolina
31 dicembre 2025 alle 15:33aggiornato il 31 dicembre 2025 alle 15:33
Capodanno e non solo: “La Strambata” del 31 dicembre 2025Conduce la puntata Simona De Francisci
Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – conduce la puntata del 31 Dicembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Enrico Fresu – Giornalista di Unionesarda.it – Le ultime dal sito unionesarda.it
- Luca Neri – giornalista di Videolina – A Capodanno musica dal vivo in tutta la Sardegna
- Laura Sechi – Vitanova – A Capodanno il ristorante Vitanova di Cagliari punta sull’asporto pomeridiano
- Oreste Tuveri – A Cagliari il Mercato di San Benedetto resta una garanzia di qualità
- Marco Balata – Assessore Turismo Comune di Olbia – A Capodanno Olbia si prepara a vivere una notte stellare con Mengoni e Lazza
- Franco Ferrandu – giornalista di Videolina – Sassari, morte sul lavoro: elettricista muore schiacciato a Predda Niedda
- Rossella Oppes – consulente d’immagine – Come vestirsi a Capodanno? Tutti i consigli per il look ideale
- Caffè Scorretto – Nostalgia di Fornero
© Riproduzione riservata