radiolina
31 dicembre 2025 alle 15:30
“Caffè Corretto”: puntata del 31 dicembre 2025Conduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 31 Dicembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Carlo Alberto Melis, giornalista de L’Unione Sarda – Alessia Orro regina dello sport italiano 2025
- Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari – La croce di Uta arriva a Cagliari nella Basilica di Bonaria per la conclusione del Giubileo
- Simonetta Castia, presidente AES – Libri in Galleria chiude l’anno con un bilancio positivo dell’editoria sarda
- Luigi Frigoli, giornalista di UnioneSarda.it – Anticipazioni dal sito UnioneSarda.it
© Riproduzione riservata