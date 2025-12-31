Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 31 Dicembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Carlo Alberto Melis, giornalista de L’Unione Sarda – Alessia Orro regina dello sport italiano 2025
  • Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari – La croce di Uta arriva a Cagliari nella Basilica di Bonaria per la conclusione del Giubileo
  • Simonetta Castia, presidente AES – Libri in Galleria chiude l’anno con un bilancio positivo dell’editoria sarda
  • Luigi Frigoli, giornalista di UnioneSarda.it – Anticipazioni dal sito UnioneSarda.it
© Riproduzione riservata