radiolina
08 giugno 2026 alle 12:38
“Caffè Corretto”: puntata dell’8 giugno 2026Conduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis, giornalista di Videolina – conduce la puntata dell’ 8 giugno 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Alessandro Onali – Accessibilità ai concerti, scatta la petizione nazionale
Ettore Caboni, vicepresidente C.Commerciale naturale “Vivipula” – Cantieri sulla 195: commercianti e operatori turistici di Pula in allerta
Davide Lombardi, giornalista di Unionesarda.it – Tutti gli aggiornamenti dal sito UnioneSarda.it.
© Riproduzione riservata