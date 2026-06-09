radiolina
09 giugno 2026 alle 14:25
“Caffè Corretto”: puntata del 9 giugno 2026Conduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 9 giugno 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Daniela Falconi – Presidente Anci Sardegna – Elezioni comunali in Sardegna: l’affluenza cresce al 61,58%
- Alessandra Cadeddu – Il Teatro dei Piccoli – Cagliari, a Sa Manifattura torna “Il Grande Teatro dei Piccoli”
- Lele Casini – Giornalista di Radiolina – Cagliari, Pietro Accardi è il nuovo direttore sportivo rossoblù
- Luigi Frigoli – Giornalista di Unionesarda.it – Le notizie dalla redazione di Unionesarda.it
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