Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 5 Gennaio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Alessandro Aresu, editorialista Unione Sarda – Il Nuovo Corollario Trump segna una svolta storica con l’arresto di Maduro
  • Luigi Fontana, musicista – Il 6 gennaio Luigi Fontana torna sul palco di Porto Cervo in ricordo del padre
  • Francesca Chialà, sociologa – Perché anche i più scettici leggono l’oroscopo? Ecco il motivo
  • Marta Cicilloni, scrittrice – Il libro “Le nostre tracce” di Marta Cicilloni racconta le sfide dell’amore a distanza
  • Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – In Sardegna rincari fino al 50% sul trasporto merci
