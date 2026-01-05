radiolina
05 gennaio 2026 alle 14:13
Caffè Corretto: la puntata del 5 gennaio 2026Conduce Francesca Figus
Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 5 Gennaio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Alessandro Aresu, editorialista Unione Sarda – Il Nuovo Corollario Trump segna una svolta storica con l’arresto di Maduro
- Luigi Fontana, musicista – Il 6 gennaio Luigi Fontana torna sul palco di Porto Cervo in ricordo del padre
- Francesca Chialà, sociologa – Perché anche i più scettici leggono l’oroscopo? Ecco il motivo
- Marta Cicilloni, scrittrice – Il libro “Le nostre tracce” di Marta Cicilloni racconta le sfide dell’amore a distanza
- Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – In Sardegna rincari fino al 50% sul trasporto merci
© Riproduzione riservata