La Befana vola in Ogliastra e porta un milione e mezzo di euro a Jerzu: qui è stato venduto il quarto premio della Lotteria Italia. La serie è D019458. Il premio premio a Roma (T270462), 5 milioni di euro. Il secondo (2,5 milioni, E334755) a Ciampino, il terzo a Quattro Castella, Reggio Emilia (2 milioni, L430243), il quinto ad Albano Laziale (provincia di Roma, Q331024). L’estrazione durante una puntata speciale, su Rai 1, di “Affari Tuoi”, condotta da Stefano De Martino.

A Jerzu la notizia è arrivata poco prima di mezzanotte, scatenando la gioia e la curiosità di tutta l’Ogliastra, già a “caccia” del fortunato possessore del tagliando milionario. La Sardegna era rimasta a lungo ai margini delle vincite più importanti dell’estrazione del giorno dell’Epifania.

La Lotteria Italia conferma la sua tradizione positiva in Sardegna. In base ai dati ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in tutta la regione sono stati venduti 111.480 biglietti, l’8,4% in più rispetto all'edizione dello scorso anno.

A livello provinciale Cagliari è ancora leader con 36.080 tagliandi staccati, +8,5% rispetto al 2024. Segue a poca distanza, come riporta Agipronews, Sassari (33.760, +9,5%). Tra le altre province la percentuale maggiore di vendite rispetto al 2024 si registra ancora una volta ad Oristano (16.720, +21,2%). In controtendenza il Sud Sardegna, in calo del 3,9%, corrispondente a 16.180 biglietti. Chiude il conteggio Nuoro a quota 8.740 (+7,6%). A livello nazionale, sono stati venduti oltre 9,6 milioni di biglietti, una percentuale in crescita dell’11% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 8,6 milioni di tagliandi. Un dato che conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, da alcuni anni, il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata