Caffè corretto, la puntata del 2 gennaio 2026Conduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 2 Gennaio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Carlo Alberto Melis, giornalista de L’Unione Sarda – Cagliari in fermento per la partita contro il Milan
Clara Pilia, fondazione “Pula Cultura Diffusa” – Record di visite al sito archeologico di Nora
Carlo Bottarelli, economista – Nel 2026 l’economia italiana sarà sempre più esposta alle tensioni globali
Francesca Melis, giornalista di UnioneSarda.it – Crans-Montana, strage alla festa di Capodanno: 47 morti tra le fiamme