Fabio Manca – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 22 dicembre 2023 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 8.30.

Ospiti della puntata e argomenti:

Paola Pilia – Giornalista – e Gianluca Margiani Marras – Disegnatore, per parlare della sovracopertina in edicola con L’Unione Sarda domenica 24 dicembre 2023

Maria Dolores Picciau – Assessora alla Cultura del Comune di Cagliari per fare il punto sul Capodanno con Marco Mengoni

Veronica Fadda – Giornalista di Unionesarda.it con tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Alessandra Marongiu – Avvocata penalista e appassionata di moda per parlare della tutela delle donne vittime di soprusi.

