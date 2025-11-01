La fitta nebbia sulla pista ha trasformato un semplice volo in un’odissea. È quanto accaduto questa mattina ai passeggeri del volo Ryanair FR 01511, partito da Cagliari e diretto a Perugia.

Decollato regolarmente alle 9.55 l'aereo ha tentato più volte l'atterraggio nello scalo umbro ma a causa della fitta nebbia è stato poi dirottato ad Ancona dove è arrivato alle 11.40. Stando al racconto di uno dei passeggeri sardi, dopo aver volato «per circa mezz’ora su Perugia ci hanno detto che, a causa della nebbia, saremmo atterrati ad Ancona».

Ma con l’arrivo in aeroporto le peripezie non sono finite. «Una volta arrivati lì – ha spiegato il passeggero – i bus che ci avrebbero dovuti portare ad Ancona non erano ancora disponibili e solo dopo diverse ore, poco dopo le 14, ci hanno fatto salire su tre mezzi: un'organizzazione da rivedere. Arriveremo a destinazione dopo 5 ore di viaggio complessivo tra aereo e bus».

