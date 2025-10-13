radiolina
13 ottobre 2025 alle 11:07
Caffè corretto, la puntata del 13 ottobre: Hamas libera gli ostaggiConduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 13 ottobre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Karim Galici – Attore – Il trionfo del cinema sociale: premio per miglior regia a Karim Galici
Lele Casini – Giornalista di Radiolina – Cagliari Bologna, settimana decisiva: tra infortuni, ripresa e l’attesa per Mina
Francesca Melis – Giornalista di UnioneSarda.it – Hamas libera gli ostaggi: il ritorno a casa dopo 737 giorni
