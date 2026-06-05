Caffè Corretto del 5 giugno: il ritorno della dermatite bovina e il calendario della Serie AConduce Paola Pilia
Paola Pilia – direttrice di Tele Costa Smeralda – conduce la puntata del 5 giugno 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Alessio Satta, Medsea – Mare della Sardegna, qualità eccellente ma attenzione alle minacce: l’appello di MedSea
Lele Casini, giornalista di Radiolina – Serie A, attesa per il calendario 2026: soste più lunghe e attenzione ai Mondiali con Ancelotti protagonista
Marco Peri, Direttore Stazione dell’arte Ulassai – Chagall arriva a Ulassai: la grande mostra celebra i 20 anni della Stazione dell’Arte
Giuditta Sireus, operatrice culturale – Club Jane Austen, estate di libri e grandi autori: a Cagliari un calendario ricco di incontri culturali
Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Dermatite bovina in Sardegna, nuovo focolaio a Escalaplano: cresce la preoccupazione tra gli allevatori