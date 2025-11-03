radiolina
03 novembre 2025 alle 14:51
“Caffè Corretto” del 3 novembre 2025: il futuro di Cagliari nel nuovo PucConduce la puntata Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 3 Novembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari alla prova Lazio: tra emergenze e scelte decisive per la rinascita rossoblù
- Matteo Lecis Cocco Ortu, assessore Urbanistica del Comune di Cagliari – Cagliari verso il futuro: il nuovo PUC punta su sostenibilità, casa e rigenerazione urbana
- Enrico Pilia, capo sport de L’Unione Sarda – Sinner torna re del tennis mondiale: talento, disciplina e silenzio vincono ancora
- Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it – Emergenza Casa in Sardegna: una su tre resta vuota
© Riproduzione riservata