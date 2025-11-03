Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 3 Novembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari alla prova Lazio: tra emergenze e scelte decisive per la rinascita rossoblù
  • Matteo Lecis Cocco Ortu, assessore Urbanistica del Comune di Cagliari – Cagliari verso il futuro: il nuovo PUC punta su sostenibilità, casa e rigenerazione urbana
  • Enrico Pilia, capo sport de L’Unione Sarda – Sinner torna re del tennis mondiale: talento, disciplina e silenzio vincono ancora
  • Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it – Emergenza Casa in Sardegna: una su tre resta vuota
© Riproduzione riservata