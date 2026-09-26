Zelensky rilancia l'appello a Trump e all'Ue: «Imponete nuove sanzioni a Mosca»Il presidente ucraino: gli attacchi russi si intensificano ogni giorno di più
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Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto al presidente statunitense Donald Trump di applicare contro la Russia il cosiddetto Lindsey Graham Act, la legge che prevede nuove misure sanzionatorie contro Mosca e contro i Paesi che sostengono finanziariamente la guerra.
In un post su X, Zelensky ha inoltre sollecitato il presidente del Consiglio europeo António Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a imporre ulteriori sanzioni europee. La richiesta è arrivata dopo una nuova notte di attacchi russi in Ucraina.
Secondo Zelensky, 14 persone sono rimaste ferite e due sono state uccise nella regione di Zaporizhzhia. I raid hanno colpito abitazioni a Kiev, Zaporizhzhia e nelle regioni di Odessa, Sumy e Kharkiv. Danni sono stati registrati anche a un asilo a Kiev, a un liceo nella regione della capitale e a un'università a Kharkiv, oltre che a infrastrutture energetiche nelle regioni di Poltava, Mykolaiv e Vinnytsia.
Zelensky ha sostenuto che la Russia «sta intensificando ogni giorno» gli attacchi e ha chiesto ai leader internazionali di mantenere le sanzioni contro gli oligarchi russi e di continuare a limitare gli scambi commerciali con Mosca fino alla fine della guerra.
(Unioneonline)