In una sola settimana circa 320 migranti intercettati in mare mentre dall’Algeria tentavano di raggiungere le coste di Spagna e Sardegna.

Lo ha comunicato il ministero della Difesa algerino, fornendo il bilancio dell’attività operativa della guardia costiera del Paese nordafricano, che ha localizzato negli ultimi giorni diverse imbarcazioni di fortuna che stavano tentando la traversata clandestina.

Il ministero non ha fornito dettagli sulle nazionalità dei migranti soccorsi, che proverebbero in prevalenza da diversi Paesi africani, in particolare dalla regione del Sahel.

(Unioneonline)

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