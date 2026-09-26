Una giovane di origine vicentina, Valentina Stragliotto, è morta dopo essere scivolata dA una cascata nello Sri Lanka, durante un viaggio con un'amica.

L'incidente - riporta il sito del Corriere del Veneto - è avvenuto il 24 settembre alla cascata Ravana, nella zona di Ella.

La giovane si trovava sopra un masso quando avrebbe perso l'equilibrio, precipitando da un'altezza di oltre 30 metri. Soccorsa e trasferita all'ospedale di Demodara, è morta appena ricoverata per le gravi ferite riportate.

Originaria di Bassano del Grappa (Vicenza), da anni Valentina Stragliotto viveva a Brighton, in Inghilterra, dove lavorava come consulente nel settore del marketing digitale, con una specializzazione nell'ottimizzazione di siti internet, pubblicità online e strategie multicanale. Aveva sviluppato anche un progetto personale, "Aligned & Free", coaching per la fiducia in sé stessi.

(Unioneonline)

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