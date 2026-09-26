L’uragano Polo riacquista forza 5 di fronte alla costa occidentale del MessicoAutorità in allerta per l'impatto nello stato della bassa California del Sud
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L'uragano Polo ha riacquistato forza, intensificandosi nuovamente fino alla categoria 5 — il livello massimo della scala Saffir-Simpson — al largo della costa messicana del Pacifico. Lo riferisce il Servizio Meteorologico Nazionale (Smn) nel suo ultimo bollettino precisando che il ciclone si trova attualmente a 610 km a sud-sud-ovest di Cabo San Lucas con venti sostenuti di 260 chilometri orari, e raffiche fino a 315 km/h spostandosi verso Est a una velocità di 19 km/h.
Mantenendo l'attuale traiettoria, afferma l'Smn, si prevede che l'impatto dell'uragano sulle coste della Bassa California del Sud avverrà entro la giornata di lunedì e, oltre al pericolo di forti mareggiate, si ipotizza anche il rischio di frane e inondazioni nelle aree interne a causa delle forti precipitazioni che accompagnano l'eccezionale fenomeno meteorologico.
In questo contesto la Protezione Civile e la Guardia Nazionale riferiscono di aver attivato piani preventivi di emergenza nelle zone interessate con l'invio di unità di supporto, veicoli e attrezzature specializzate che potrebbero essere utilizzate nelle aree in cui si segnalano danni.
(Unioneonline)