Sono quasi 4.900 le persone evacuate nei centri di accoglienza a Bangkok a causa delle alluvioni provocate dalle forti piogge degli ultimi giorni.

Secondo la Bangkok Metropolitan Administration (Bma), circa 52.000 famiglie sono state colpite dalle inondazioni, che hanno spinto le autorità a dichiarare lo stato di calamità nella capitale thailandese.

In alcune zone della città sono caduti oltre 330 millimetri di pioggia tra giovedì e oggi, secondo l'agenzia meteorologica. Molti residenti hanno iniziato a rientrare nelle proprie abitazioni per cercare di asciugare case e beni danneggiati dall'acqua.

La Thailandia è abituata alle piogge durante la stagione monsonica, con settembre tradizionalmente tra i mesi più piovosi. Le alluvioni del 2011, tuttavia, causarono oltre 500 morti e danneggiarono milioni di abitazioni in tutto il Paese.

(Unioneonline)

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