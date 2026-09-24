«Sono lieto di effettuare una visita di stato negli Stati Uniti su invito del presidente Donald Trump. A nome del popolo cinese, porgo i miei più sinceri saluti e i migliori auguri al popolo americano». Lo afferma il presidente Xi Jinping in una nota diffusa dopo il suo arrivo a Washington dalla diplomazia di Pechino.

Cina e Stati Uniti – ha sottolineato il leader cinese – «sono entrambe grandi nazioni», con «grandi popoli». Per questo, ha aggiunto Xi, i due Paesi «dovrebbero essere partner, non avversari» e la «grande rinascita della nazione cinese e il ritorno alla grandezza dell'America possono essere raggiunti simultaneamente, reciprocamente vantaggiosi e a beneficio del mondo intero».

(Unioneonline)

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