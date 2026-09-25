Un’altra notte di guerra tra Russia e Ucraina.

Infrastrutture industriali e civili sono state danneggiate dai droni di Kiev durante un attacco massiccio contro la città russa di Ul'janovsk. «Ci sono dei feriti», ha riferito il governatore della regione, Aleksey Russkikh, aggiungendo: «Le forze di difesa aerea e le nostre unità di fuoco mobili continuano a respingere l'attacco massiccio di droni contro la città di Ul'janovsk. Sono stati registrati danni alle infrastrutture industriali e civili».

Nella notte notte le forze ucraine hanno anche colpito una raffineria di petrolio situata a circa 1.500 chilometri dal confine tra Ucraina e Russia e uno stabilimento di componenti elettronici.

Raid anche da parte delle forze di Mosca: nel quartiere di Solomensk, a Kiev, è stato colpito all'altezza del quarto piano un edificio residenziale di 25 piani. Si conta una vittima e la circolazione dei mezzi di trasporto in quella zona della città è stata temporaneamente limitata. Lo ha riferito l'agenzia ucraina Rbc citando il sindaco della capitale Vitali Klitschko.

Nello stesso quartiere, in seguito alla caduta di un drone, si è verificato un incendio in un'area aperta vicino a un edificio non residenziale. Secondo le prime informazioni, ci sarebbe un ferito. (Unioneonline)

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