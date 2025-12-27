«I rappresentanti russi partecipano a lunghi colloqui, ma in realtà sono i Kinzhal e gli 'shahed' a parlare per loro. Questo è il vero atteggiamento di Putin e della sua cerchia ristretta. Non vogliono porre fine alla guerra e cercano di sfruttare ogni occasione per causare all'Ucraina sofferenze ancora maggiori»

A scriverlo su X è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky commentando i raid russi di queste ore.

«Dalla notte scorsa sono stati lanciati quasi 500 droni - un gran numero di 'shahed' - e 40 missili, compresi i Kinzhal. L'obiettivo principale è Kiev: impianti energetici e infrastrutture civili», ha aggiunto Zelensky.

