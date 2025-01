Un uomo di 74 anni è intrappolato da martedì dentro il suo camion precipitato in una voragine apertasi sull'asfalto a Yashio City, a nord-est di Tokyo in Giappone. All'inizio l'anziano era cosciente e parlava con i soccorritori ma da martedì pomeriggio i vigili del fuoco non riescono più a mettersi in contatto con lui.

All'inizio la voragine era larga circa 10 metri e profonda 5 metri, ma poi è cresciuta fino a raddoppiare le sue dimensioni. Il terreno instabile, con una cavità sottostante, sta ostacolando il salvataggio. Le riprese televisive mostrano la strada asfaltata che si crepa e crolla nella voragine, abbattendo i cartelloni pubblicitari. I soccorsi hanno cercato di salvare l'autista sollevando il suo camion con delle gru, ma sono riuscite solo a recuperare la piattaforma di carico, lasciando dietro di sé la cabina dove si ritiene che l'autista sia intrappolato.

I vigili del fuoco hanno anche provato senza successo a rimuovere pezzi di asfalto e a estrarre l'autista. Un drone è stato fatto volare nella voragine ma non sono stati fatti progressi.

