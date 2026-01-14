Von der Leyen: «La Groenlandia appartiene al suo popolo, possono contare su di noi»La presidente: «L'Ue è in costante contatto con il governo danese sul dossier»
«La Groenlandia appartiene al suo popolo. Siamo in costante contatto con il governo danese» sul dossier. «Come secondo punto, la Groenlandia è parte della Nato, e noi sappiamo che la Nato integra i differenti interessi dei suoi Alleati».
A dirlo è la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in conferenza stampa. «Per me è importante che la Groenlandia sappia che noi rispettiamo la volontà dei suoi abitanti».
«Sono stata lì l'anno scorso - ricorda - prima che tutto questo accadesse, per aprire l'ufficio Ue a Nook, in modo da avere un canale di comunicazione costante con i groenlandesi. Abbiamo un programma di investimenti, abbiamo intensificato il nostro impegno dall'anno scorso e abbiamo accelerato il nostro lavoro. C'è un rapporto forte, buono tra l'Unione Europea e i groenlandesi. Per me è importante che i groenlandesi sappiano, e lo sanno dai fatti, non solo dalle parole, che rispettiamo i desideri dei groenlandesi e i loro interessi e che possono contare su di noi», ha sottolineato von der Leyen.
(Unioneonline)