Stato di emergenza al confine con il Messico e “milioni” di deportazioni promesse, ritiro dall'accordo di Parigi sul clima, indulti per centinaia di aggressori di Capitol Hill. Appena inaugurato come presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha firmato lunedì una raffica di ordini esecutivi per segnare il suo ritorno al potere. Tuttavia, alcune di queste cento misure spettacolari saranno probabilmente difficili da attuare e promettono di essere ferocemente contestate nei tribunali. Alcune sembrano addirittura violare la Costituzione degli Stati Uniti.

Il ritiro dall’accordo sul clima di Parigi e dall’Oms

Il ritiro degli Stati Uniti dall'Accordo di Parigi è in corso: Donald Trump lo ha messo in scena facendone uno dei suoi primi decreti firmati, su una scrivania installata proprio sul palco della grande sala di Washington in cui erano riuniti circa 20.000 dei suoi sostenitori. Questa misura, proveniente dal secondo più grande inquinatore del mondo dopo la Cina, mette a rischio gli sforzi globali per combattere il cambiamento climatico. Dovrebbe entrare in vigore tra un anno. Gli Stati Uniti avevano già lasciato per breve tempo l'accordo internazionale durante il primo mandato del miliardario americano, prima che Joe Biden ne annunciasse il ritorno. Donald Trump, noto scettico del clima, ha anche firmato un ordine esecutivo che dichiara lo «stato di emergenza energetica» per incrementare la produzione di petrolio e gas negli Stati Uniti. «Trivelleremo come pazzi», ha ripetuto, una frase che è diventata uno degli slogan della sua campagna elettorale («We will drill, baby, drill»). Altro decreto a sorpresa: il ritiro degli Stati Uniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Dazi da febbraio

«Imporremo tariffe e tasse ai Paesi stranieri per arricchire i nostri cittadini», ha promesso il 47esimo presidente degli Stati Uniti nel suo discorso inaugurale. Dallo Studio Ovale, in serata, ha specificato di prevedere «circa il 25% su Messico e Canada». A partire da quando? «Dal 1° febbraio», ha stimato. I vicini più prossimi degli Stati Uniti sono teoricamente protetti da un accordo di libero scambio firmato durante il suo primo mandato.

Canale di Panama e Groenlandia

«Ci riprenderemo» il Canale di Panama, ha detto il nuovo presidente. Costruito dagli Stati Uniti, il controllo del canale è stato trasferito a Panama nel 1999, a seguito di un accordo firmato nel 1977.

«Un regalo senza senso», ha stigmatizzato Donald Trump. «Lo scopo del nostro accordo e lo spirito del nostro trattato sono stati totalmente violati», ha detto. «Le navi americane sono gravemente sovraccaricate (...) E soprattutto, la Cina gestisce il Canale di Panama, e noi non lo abbiamo regalato alla Cina». «Il canale appartiene e continuerà ad appartenere a Panama», ha risposto il presidente panamense José Raul Mulino. Sull'altra questione territoriale del momento, la Groenlandia, di cui vuole assumere il controllo, il presidente americano si è detto «sicuro che la Danimarca si abituerà all'idea» che gli Stati Uniti «ne hanno bisogno per la sicurezza internazionale».

Offensiva anti-immigrazione

L'offensiva anti-immigrazione promessa da Donald Trump ha preso forma nel suo discorso di insediamento di mezzogiorno. «Tutti gli ingressi illegali saranno fermati immediatamente e inizieremo a rimandare milioni e milioni di stranieri criminali da dove sono venuti», ha ribadito il presidente repubblicano. «Invierò truppe al confine meridionale per respingere la disastrosa invasione del nostro Paese». In serata, dalla Casa Bianca, ha firmato il decreto che dichiara lo stato di emergenza al confine con il Messico. Donald Trump intende anche attaccare il diritto d'asilo e il diritto di sbarco. Il primo effetto concreto è arrivato lunedì, quando la piattaforma per la richiesta di asilo lanciata dall'amministrazione Biden ha smesso di funzionare. «Gli appuntamenti esistenti sono stati cancellati», si legge sul sito del servizio.

Grazia per gli assalitori del Campidoglio

Più di 1.500 partecipanti all'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 sono stati graziati non appena è tornato al potere l'uomo che sosteneva che l'elezione di Joe Biden fosse «truccata». Per le altre quattordici persone condannate, la pena sarà commutata in pena già scontata. «Speriamo che vengano rilasciati stasera», ha dichiarato Donald Trump. Anche le accuse ancora pendenti contro diverse centinaia di persone sono state ritirate. Un «insulto al sistema giudiziario americano», ha dichiarato l'ex presidente democratica della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi.

Questioni di genere

«Porre fine all'illusione transgender» è stato un altro dei suoi impegni in campagna elettorale. «D'ora in poi, la politica ufficiale del governo degli Stati Uniti sarà quella di dire che ci sono solo due sessi, maschio e femmina», definiti alla nascita, ha affermato lunedì Donald Trump. Anche il sostegno federale ai programmi per la diversità è stato preso di mira.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata