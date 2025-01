Donald Trump è pronto a fermare da subito i progetti di energia eolica offshore, incaricando Jeff Van Drew, deputato repubblicano del New Jersey, di redigere un ordine esecutivo mirato.

Lo riporta Newsweek e l’indiscrezione, già circolata nei giorni scorsi, è stata di fatto confermata dal discorso pronunciato oggi durante la cerimonia di insediamento dal nuovo presidente degli Stati Uniti a Capitol Hill, con il tycoon che ha anche annunciato lo stop alle leggi del “Green Deal”.

Van Drew ha confermato a Newsweek di aver parlato con Trump della questione eolico circa un mese fa: «Gli ho detto “Presidente, dobbiamo andare avanti”. Lui ha risposto, “Sì, sicuramente. Scrivi un ordine esecutivo, fallo arrivare alla mia gente”».

La mossa conferma l'intenzione di Trump di orientare la politica energetica verso petrolio, gas naturale e carbone, un pilastro della sua campagna elettorale. L'amministrazione Biden aveva dato invece priorità all'eolico offshore come parte della sua strategia climatica, fissando obiettivi aggressivi per affrontare il riscaldamento globale.

La bozza dell'ordine di Van Drew, presentata al candidato di Trump per diventare segretario degli Interni, Doug Burgum, richiede una sospensione temporanea dello sviluppo dell'eolico offshore per valutare gli impatti sul turismo, l'industria della pesca, gli ecosistemi marini e i costi dei servizi. Burgum deve ancora impegnarsi per il congelamento, ma ha segnalato la sua apertura alla revisione dei progetti esistenti durante la sua udienza di conferma al Senato.

